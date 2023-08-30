انت الان تتابع الإصابة تبعد لاعب أبها "بقير" عن الملاعب أربعةَ أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 1:43 مساءً

كشف نادي أبها، اليوم الأربعاء، عن مدة غياب التونسي سعد بقير قائد الفريق الأول لكرة القدم، لمدة قد تصل إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة. وداهمت الإصابة "بقير" خلال مباراة فريقه أمام التعاون، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة. وقال حساب النادي الجنوبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أظهرت الفحوصاتُ الطبية التي خضع لها بقير، وجودَ التواء بمفصلَي الركبة اليمنى والكاحل الأيمن، سيحتاج لفترة علاج تمتدّ أربعةَ أسابيع، ونتمنّى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب".

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