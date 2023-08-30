"قطان" يلتقي وزيرَ خارجية موريشوس ويستعرضان علاقات التعاون المشترك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 2:04 مساءً

التقى المستشارُ في الديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزيرَ خارجية جمهورية موريشيوس الآن غانو. وثمن "قطان"، في بداية اللقاء، ما أبداه وزير خارجية موريشيوس من تأكيد دعم حكومة بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وعن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام. وشهد الاستقبالُ استعراضَ علاقات الصداقة والتعاون المشترك، كما ناقش الجانبان تعزيزَ أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها.

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