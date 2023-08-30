انت الان تتابع مخبّأة في شحنة لـ"قص الحديد".. ضبط أكثر من 3.4 ملايين قرص إمفيتامين بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 2:18 مساءً

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها؛ أسفرت عن ضبط "3,426,000" قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبّأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد بمنطقة الرياض، والقبض على مروّجيها، وهم "3" مقيمين من الجنسية اليمنية، ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية. وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقّهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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