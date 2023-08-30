انت الان تتابع "الأرصاد": أمطار أعلى من المعدل خلال فصل الخريف على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 2:27 مساءً

توقّع المركزُ الوطني للأرصاد فرصةَ هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة "50-60"% خلال فصل الخريف على معظم مناطق المملكة. وفي التفاصيل قال المركز: "تشير التوقُّعات، بمشيئة الله، خلال فصل الخريف، إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة "50-60"% على مناطق: الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتَي الرياض ومكة المكرمة. وكان المركز الوطني للأرصاد أوضح، أمس الثلاثاء، في تغريدة مثبّتة عبر حسابه الرسمي في منصة "X"؛ أن دخول فصل الخريف أرصاديًّا سيكون بمشيئة الله يوم الجمعة المقبل 1 سبتمبر 2023م.

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