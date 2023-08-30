انت الان تتابع الشباب يحصل على موافقة "كاراسكو".. وأتلتيكو ينتظر العرض الرسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 2:37 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن البلجيكي يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد الإسباني وافق على شروط نادي الشباب السعودي من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكر الصحفي الإيطالي الشهير المختصّ بأخبار وانتقالات اللاعبين، أن إدارة الشباب ما زالت تصرّ على التعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو، لكنها لم تقدم عرضًا رسميًّا لنادي أتلتيكو مدريد. وكانت إدارة الشباب قد توصّلت لاتفاق مع يانيك كاراسكو بشأن الانتقال للعب في الدوري السعودي، ولكن لم تصل المفاوضات بين الناديين إلى برّ الأمان. وقال الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه الشخصي على منصة "أكس": "الشباب يصرّ على صفقة يانيك فيريرا كاراسكو منذ يونيو، لكن أتلتيكو ما زال ينتظر العرض الرسمي".

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