انت الان تتابع "الأرصاد" تتوقّع هطولَ أمطار خفيفة إلى متوسّطة على الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 2:40 مساءً

أشارت توقُّعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسّطة على منطقة الرياض، من اليوم وتستمرّ إلى يوم الأحد القادم. وتشمل الحالة: العاصمة الرياض، ومحافظات عفيف، والدوادمي، والقويعية، والرين، والزلفي، والمجمعة، والغاط، وشقراء، وثادق، وحريملاء، ورماح، ووادي الدواسر، والسليل. وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخّي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

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