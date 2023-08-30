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الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 132 نقطة

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الرياض - محمد الوسيري - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 132 نقطة.

مؤشر الأسهم

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 132.19 نقطة، ليقفل عند مستوى 11574.75 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم 186 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.7 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الثلاثاء تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 21 نقطة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته أمس منخفضًا 21.70 نقطة، ليقفل عند مستوى 11442.56 نقطة، لينهي ثالث جلسات الأسبوع باللون الأحمر.

وبلغت كمية الأسهم 172.5 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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