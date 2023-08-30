شكرا لقرائتكم إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مواطن في محافظة القريات لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.