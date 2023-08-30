شكرا لقرائتكم الأرصاد: السيول المنقولة تكون مفاجئة للمناطق وتخرج عن مجاريها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر المركز الوطني للأرصاد من السيول المنقولة، والتي تجري من منطقة هطول الأمطار وتصل إلى منطقة أخرى غير متأثرة بالحالات الجوية.

السيول المنقولة

وأوضح مركز الأرصاد في مقطع فيديو على حسابه بمنصة “إكس”، أن السيول المنقولة هذه قد تكون مفاجئة لسكان المنطقة وقد تكون قوية وتخرج عن مجاريها، وقد تفيض على مدن وبلدات قريبة.

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أمطار غزيرة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، استمرار فرص هطول الأمطار بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وقال مركز الأرصاد إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة.

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط البرد.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة وذلك على كل من (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر والحناكية) وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.

رياح مثيرة للأتربة

ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على القصيم، حائل والرياض ونجران من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، ويصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.