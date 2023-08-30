انت الان تتابع مشجعون لـ"النصر": رونالدو "أطربنا" وأصبح جزءاً من ثقافتنا.. ويطالبون ببقاء "العقيدي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبّرت الجماهير النصراوية عن سعادتها باستعادة الفريق نغمة الانتصارات في منافسات دوري روشن بتحقيق فوزين متتاليين، وسطوع نجومية الأسطورة العالمي رونالدو وعودة الروح للاعبين.

وعبّر عدد من الجماهير لـ"الخليج 365" بعد مباراة النصر والشباب أمس في ملعب "الأول بارك"، والتي تفوق فيها فريقهم بنتيجة 4 أهداف نظيفة، عن اطمئنانهم لحراسة المرمى بوجود نواف العقيدي، وعدم الحاجة للتعاقد مع حارس أجنبي، غير أن شائعات رحيل "تاليسكا" تؤرق محبي الأصفر.

وفي التفاصيل، أرجع عبدالله الشراري، تفوق الفريق إلى اكتمال العناصر الأجنبية، وحصول الانسجام وراحة اللاعبين بعد العودة من البطولات الخارجية، مشيرًا إلى أن "النصر" بدأ يمنح جماهيره المستوى الذي يتوق ويطمح إليه.

فيما اعتبر عبدالعزيز الدوسري أن مستوى الفريق ضد "الشباب" أفضل من أدائه في البطولة العربية، مشيرًا إلى استفادة اللاعبين المحليين من خبرات ونجومية المحترفين الأجانب.

ورأى أن كريستيانو رونالدو هو من يقود الفريق إلى الفوز، مؤكدًا عدم الحاجة إلى حارس أجنبي بوجود المتألق نواف العقيدي.

من جهته، وصف المشجع عبدالله آل عون رحيل "تاليسكا" بأنه مؤلم لهم كجماهير، متمنيًا استمراره مع الفريق، وأكد أن "النصر" فريق كبير ويقارع وينافس أندية الصندوق الكبار.

من جهته، ذكر مشاري العون أن الوضع الذي يمر به نادي الشباب محزن ومؤلم لمحبيه وجمهوره وغيرهم من الوسط الرياضي، منوهًا لاحتياج الفريق إلى إدارة وتنظيم ودعم ومساندة اللاعبين من جمهوره؛ إذ إن الحمل فقط على "بانيجا".