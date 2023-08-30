انت الان تتابع القادم من الأهلي.. الهلال يوقّع مع حارس المرمى محمد الربيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 3:28 مساءً

أعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال عن توقيع النادي عقداً مع حارس مرمى النادي الأهلي محمد الربيعي يستمر حتى عام 2027. وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال يعمل على الاستغناء عن أحد الحارسين؛ إما عبدالله المعيوف وإما محمد العويس، وذلك بعد التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو حتى 2026. وأفاد المراسل التلفزيوني عمار باحكيم بحسابه الشخصي عبر موقع "إكس" بأن صفقة انتقال عبدالله المعيوف إلى الاتحاد قد تمت.

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