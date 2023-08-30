انت الان تتابع شاهد.. لحظة انهيار سقف مستعار بجامعة جازان ونائب أمير المنطقة يوجه بالتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 3:43 مساءً

تسببت العاصفة المطرية التي شهدتها منطقة جازان بسقوط سقف مستعار بمجمع كليات محلية بمنطقة جازان، فيما وجّه نائب أمير جازان بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة. وقال المتحدث باسم جامعة جازان: "باشرت فرق الصيانة بالجامعة عصر اليوم الأضرار التي لحقت بالسقف المستعار لصالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي بمحلية، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد، والناتجة عن العاصفة المطرية التي شهدتها منطقة جازان عصر اليوم". وبيّن أن نائب أمير منطقة جازان وجّه بتشكيل لجنة للرفع بتقرير عاجل عن الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة انهيار سقف مستعار بجامعة جازان ونائب أمير المنطقة يوجه بالتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.