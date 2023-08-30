"تعليم جازان" يعلّق الدوام الحضوري في المدارس بسبب الأحوال الجوية

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محمد بن مسعود - الدمام - قرَّرت إدارةُ التعليم بجازان تعليقَ الدوام الحضوري، وتحويلَ الدراسة إلى منصة مدرستي؛ نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة في مكتب التعليم بوسط جازان.

وتفصيلًا، قالت إدارة تعليم جازان على لسان المتحدث الرسمي:‏ "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الخميس 15 صفر 1445هـ ‎عن بعد عبر ‎منصة مدرستي في مكتب تعليم وسط جازان والمدارس التابعة له، ماعدا مدارس محافظة فرسان".

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