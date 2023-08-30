نائب أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المطريّة والتقلُّبات الجوية بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تابع الأميرُ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تداعيات الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، وما يصاحبها من تقلُّبات وظواهر جوية، وهطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان وعدد من المحافظات الجبلية والساحلية، وجريان سيول عدد من الأودية والشعاب بالمحافظات والمراكز؛ حيث اطمأنّ على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك المحافظات.

ووجّه نائب أمير المنطقة محافظي المحافظات، وأمين المنطقة، ومديري الدفاع المدني والنقل، والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ للاطلاع على تطورات الحالة المطرية الموسمية والإجراءات التي تمّت حيالها، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ، لا سمح الله، من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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