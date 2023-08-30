تركي بن محمد: المستهدفات طويلة المدى للمحميات الملكية داعم لحماية البيئة والمواقع التاريخية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 5:14 مساءً

نوه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، الأمير تركي بن محمد بن فهد؛ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية اعتماد المستهدفات طويلة المدى للمحميات الملكية. وأكد أن المحميات الملكية منذ أن صدر الأمر الكريم بإنشائها وهي تسعى إلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، إلى جانب حماية الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية والمواقع التاريخية والأثرية في المملكة بما يتماشى مع التزامها بتحقيق المستهدفات البيئية ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وجودة الحياة. وأبان الأمير تركي بن محمد بن فهد أن هذه المستهدفات طويلة المدى التي اعتمدها مجلس المحميات الملكية تعد داعماً رئيساً للجهود المبذولة لحماية البيئة الطبيعية والمواقع التاريخية والأثرية التي تزخر بها المملكة، بالإضافة إلى دعمها للإستراتيجيات الشاملة للمحميات الملكية وتركيزها على جهود حماية الحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل، سعياً لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

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