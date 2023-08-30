"الأرصاد" محذرًا: ‎أمطار غزيرة وسحب رعدية ورياح على مرتفعات تهامة

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المركز الوطني للأرصاد إن بعض مرتفعات تهامة بمنطقة ‎عسير، تشهد الآن هطول ‎أمطار غزيرة من السحب الركامية الرعدية، مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة، وتساقط حبات البرد وخطر جريان السيول والسيول المنقولة، خصوصًا على المنحدرات الغربية من جبال عسير.

وشدّد المركز على أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة تعليمات الجهات المختصة في مثل هذه الحالات الجوية.

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