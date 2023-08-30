انت الان تتابع مصادر لـ"الخليج 365": عقبة شعار تعود للخدمة صباح السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" عن عودة عقبة شعار للخدمة لجميع المركبات بدءًا من صباح السبت المقبل؛ وذلك بعد أن شهدت أكبر عملية صيانة وإعادة تأهيل في تاريخها منذ 40 عامًا.

وحظيت أعمال الصيانة بمتابعة مباشرة واهتمام كبير من الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، الذي قال في وقت سابق لتلك الأعمال: "انقلوا عني: عقبة شعار وضلع.. حل جذري قريبًا".

ومؤخرًا، كشفت الهيئة العامة للطرق إثر عدم فتح العقبة أمام المسافرين في الوقت المحدد بالسادس من الشهر الجاري أنه تم تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على العقبة في الوقت المحدد، وسيتم افتتاحها بعد استكمال عدد من الإجراءات اللازمة من قِبل الجهات ذات العلاقة، بإشراف إمارة منطقة عسير وهيئة التطوير.