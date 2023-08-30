تكليف "العرينان" أميناً عاماً لاتحاد الغرف السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 5:50 مساءً

قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية برئاسة الأستاذ حسن بن معجب الحويزي في اجتماعه الـ 125 المنعقد بالرياض تكليف الأستاذ وليد بن حمد العرينان أميناً عاماً للاتحاد. ونال الاختيار تأييد أعضاء مجلس الإدارة واتفاقهم على قدرة " العرينان" بما يملكه من قدرات وخبرات على تطوير منظومة العمل بالاتحاد وتحقيق الدور الاقتصادي المأمول منه على الصعيد الوطني والدولي. ويمتلك " العرينان" الذي يعد من الكفاءات السعودية المميزة خبرة عملية تمتد لأكثر من (24) عاماً حيث تولى العديد من المناصب القيادية في هيئات ومنظمات حكومية وخاصة محلياً ودولياً مثل وزارة الموارد البشرية وصندوق " هدف" والغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ومركز تنمية الاستثمار بالمنطقة ومجموعة البنك الدولي بواشنطن. ولديه ماجستير في مجالات إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية من الجامعة الأمريكية بواشنطن وكلية كيلر للأعمال ودورات وبرامج متخصصة في القيادة الاستراتيجية. وكان يشغل منصب مساعد الأمين العام للعلاقات الدولية باتحاد الغرف مسؤولاً عن ملف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم عبر مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة والمنظمات الدولية واللجنة السعودية لغرفة التجارة الدولية (ICC)، تمكن خلال تلك الفترة من تطوير عمل الأمانة المساعدة وتعزيز دورها في ربط قطاع الأعمال السعودي بنظيره العالمي والترويج لبيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية بما يتماشى مع رؤية 2030. وأعرب الأستاذ وليد العرينان عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية على ثقتهم الكبيرة التي أولوها له لتولي هذا المنصب، وعلى دعمهم المستمر لعمل الأمانة العامة واعداً ببذل لخدمة المستثمرين وقطاع الأعمال والغرف التجارية.

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