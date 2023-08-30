انت الان تتابع أمطار غزيرة وصواعق رعدية تضرب تهامة عسير.. و"قنا" الأشد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 5:54 مساءً

شهدت تهامة عسير، مساء اليوم، هطولَ أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية شديدة على محافظة محايل والمراكز التابعة لها، وخاصة مركز قنا الذي كان الأشدّ من حيث الهطول الغزير للأمطار والصواعق الشديدة التي أثارت الذعر والخوف في نفوس السكان والزوار. يذكر أن تهامة عسير تتميّز بصواعقها القوية التي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين والمقيمين، فضلًا عن تسبُّبها بنفوق المواشي. وطالب السكان بدراسة الظاهرة وإيجاد الحلول العلمية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع، ومن بينها تركيب موانع الصواعق التي من شأنها تخفيف حدّة الوضع الذي تشهده المنطقة مع كل حالة مطرية.

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