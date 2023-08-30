"راموس" يبلغ مسؤولي الاتحاد بقراره في العرض المقدم له

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 6:03 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن اتخاذ الإسباني سيرجيو راموس قراره فى العرض المقدم له من الاتحاد لضمه بالميركاتو الصيفي الحالي. وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد يفاوض راموس لضمه بالموسم الجديد، حيث سيحصل مع الاتحاد على راتب تبلغ قيمته ما بين 15 و20 مليون يورو، بالإضافة إلى رسوم التوقيع تبلغ 3 ملايين يورو، وبعقد لمدة 2.5 سنة. ووفقاً لما نشره الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "إكس" فإن راموس أبلغ مسؤولي الاتحاد بأن أولوياته هي التفاوض مع غلطة سراي التركي المهتم بشدة بالتعاقد مع اللاعب الإسباني. وأوضح الصحفي أن المفاوضات بين راموس وغلطة سراي مازالت مستمرة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك تطورات خلال الأيام القادمة. ورحل سيرجيو راموس (37 عاما) ، عن صفوف النادي الفرنسي في يونيو الماضي، الذي كان قد انضم إليه في صيف 2021، قادماً من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، والذي لعب في الفترة من 2005 وحتى 2021 . وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو .

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