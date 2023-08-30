انت الان تتابع "الأرصاد" أصدرت تحذيرًا أحمر فلماذا لم تُعلَّق الدراسة؟ حادثة سقوط سقف بجامعة جازان تثير التساؤلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 6:13 مساءً

فتحت حادثة سقوط السقف المستعار بجامعة جازان عصر اليوم تساؤلات كثيرة نظرًا لورود إنذار أحمر للمواطنين، فيما لم تعلق جامعة جازان الدراسة حتى وقت سقوط السقف المستعار! وبالرغم من نشر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا باللون الأحمر منذ وقت مبكر، شمل أغلب محافظات منطقة جازان، والأجزاء القريبة من مدينة جازان، إلا أنه لم تُعلق الدراسة. ووفقًا لطالبات وأولياء أمور فإن ذلك التحذير كان مهمًّا ومفيدًا، وطالبوا جامعة جازان بأخذ التحذيرات الأرصادية بعين الاعتبار، ومراجعة سلامة مبانيها. وبحسب بيان المتحدث الرسمي لجامعة جازان فقد باشرت فِرق الصيانة بالجامعة عصر اليوم الأضرار التي لحقت بالسقف المستعار لصالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي بمحلية، دون وقوع أي إصابات ناتجة من العاصفة المطرية التي شهدتها منطقة جازان عصر اليوم. وقد وجَّه نائب أمير منطقة جازان ‫بتشكيل لجنة، والرفع بتقرير عاجل عن الحادث. وكانت الأمطار التي شهدتها منطقة جازان قد تسببت بسقوط سقف مستعار بمجمع كليات محلية بمنطقة جازان.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" أصدرت تحذيرًا أحمر فلماذا لم تُعلَّق الدراسة؟ حادثة سقوط سقف بجامعة جازان تثير التساؤلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.