‪ بمحاضرة فنية عبر الفيديو .. "الشباب" يفتح ملف مواجهة الخليج

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محمد بن مسعود - الدمام - فتح الفريق الأول بنادي الشباب ملف تحضيراته لمواجهة نظيره الخليج، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي.

واستهل المدرب "كايزر" برنامجه بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك قسم الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الأمس إذ أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تمارين فنية وتكتيكية من خلال مناورة في ثلث الملعب.

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