انت الان تتابع سماء المملكة تتزين بـ "القمر الأزرق العملاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
30 أغسطس 2023, 6:47 مساءً
رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية -اليوم - القمر البدر لشهر "صفر" بسماء المملكة والوطن العربي، وهو القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس ويحمل لقب القمر الأزرق.
وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن معظم الأشهر تضم قمرًا بدرًا واحدًا فقط وخلال شهر أغسطس الجاري هناك اثنان، وبحسب التسمية العامة فإن القمر البدر الثاني يطلق عليه" القمر الأزرق" وهي مجرد تسمية فلون القمر هو الرمادي المعتاد الذي يشاهد في كل شهر، مبيّنة أن القمر الأزرق يحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف السنة عندما يقع القمر في مرحلة البدر لغضون الساعات الأولى من الشهر، والقمر العملاق الأزرق يشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس إلى شروق شمس غدًا.
ويكون الحجم الظاهري للقمر العملاق الأزرق مقارنة مع أغلب أقمار البدور الشهرية "المتوسط" أكبر بنسبة 7 % وإضاءته أكثر بنسبة 15 %، والقمر عندما يكون عاليًا في السماء لا توجد هناك نقطة مرجعية تجعلنا ندرك الاختلاف في حجمه الظاهري.
والقمر سيصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس غدًا الساعة 4:45 صباحًا، وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.
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