سماء المملكة تتزين بـ "القمر الأزرق العملاق"

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن معظم الأشهر تضم قمرًا بدرًا واحدًا فقط وخلال شهر أغسطس الجاري هناك اثنان، وبحسب التسمية العامة فإن القمر البدر الثاني يطلق عليه" القمر الأزرق" وهي مجرد تسمية فلون القمر هو الرمادي المعتاد الذي يشاهد في كل شهر، مبيّنة أن القمر الأزرق يحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف السنة عندما يقع القمر في مرحلة البدر لغضون الساعات الأولى من الشهر، والقمر العملاق الأزرق يشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس إلى شروق شمس غدًا.