"كريستيانو رونالدو" يزيح "حمدالله" عن الصدارة ويتربع على قمة الهدافين

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتلى لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، النجم "البرتغالي" كريستيانو رونالدو، صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين مع ختام الجولة الرابعة، وذلك برصيد 5 أهداف بعد أن سجل هدفين من أهداف فريقه الأربعة في مرمى الشباب، ويأتي بعده لاعب الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، ولاعب الهلال البرازيلي مالكوم، ولاعب النصر السنغالي ساديو ماني، برصيد 4 أهداف لكل منهم.

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