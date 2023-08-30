طلبة سعوديون يطوِّرون 12 مشروعًا بحثيًّا في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 7:02 مساءً

نفَّذت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست" برنامجًا تدريبيًّا تعاونيًّا لـ24 متدربًا ومتدربة من مختلف التخصصات الهندسية والعلمية، ينتمون لعدد من الجامعات في السعودية. وأوضحت نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع اقتصاديات المستقبل، الدكتورة مريم نوح، أن البرنامج أشرف عليه فريق بحثي من معهد تقنيات الذكاء الاصطناعي و(الروبوت)، وأسهم في تطوير مهارات المتدربين والمتدربات من خلال الاستفادة من مختبرات ومعامل المدينة، وتزويدهم بالمعرفة في مجال اقتصاديات المستقبل، مثل الأمن السيبراني، والمدن الذكية، وتقنيات النقل المستقبلية، وعلوم الأرض والفضاء، والاتصالات المستقبلية والمستشعرات. وشارك المتدربون خلال مدة البرنامج التي امتدت لعشرة أسابيع في 12 مشروعًا بحثيًّا في مجال الذكاء الاصطناعي و(الروبوت)، كالتفاعل البشري والروبوتات المتقدمة، والرؤية الحاسوبية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي في الصحة والأنظمة المدمجة. ‏كما عملوا على تطوير نماذج أولية للروبوتات، وتطوير حلول تقنية باستخدام تقنيات ومنهجيات متقدمة؛ لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتقييم وتحسين النماذج اللغوية لـ ChatGPT، بما يناسب المحتوى المحلي ولغتنا العربية.

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