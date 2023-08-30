انت الان تتابع تعليق الدراسة الحضورية في محافظات عدة بـ"جازان" غدًا وجعلها عن بُعد عبر منصة مدرستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارةالتعليم بجازان تعليق الدوام الحضوري، وتحويل الدراسةإلى منصة مدرستي نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

وتفصيلاً، قالت إدارة تعليم جازان على لسان المتحدث الرسمي: إنه‏ بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامةالطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية؛ تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الخميس إلى دراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارةالعامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا، وشملت وسط جازان وصامطة المسارحة والحرث وأبو عريش والعارضة وصبياوالدرب وبيش والعيدابي والداير والمدارس التابعة لها.

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