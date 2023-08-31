انت الان تتابع بمشاركة 23 لاعباً.. الأخضر 19 يفتتح معسكره الإعدادي في سلوفينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 8:11 مساءً

دشن المنتخب السعودي لسن 19 عاماً لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ، تدريبه الأول ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل. واستدعى المدرب البرازيلي ماركوس سواريز 23 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد الحكيم، عبدالرحمن الغامدي، مشعل الشهراني، أحمد الجليدان، سعود التمبكتي، صالح برناوي، أحمد عسيري، عواد أمان، عبدالرحمن سحاري، منتظر الشقاق، أحمد العنزي، يونس الشنقيطي، عبدالله الصيعري، بسام هزازي، علي الفهمي، مهدي العبود، علي المهداوي، عبدالملك الجابر، راكان الغامدي، زياد الغامدي، ثامر الخيبري، سعد حقوي، فيصل العبدالواحد. وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية. الجدير بالذكر أن الدورة الدولية في سلوفينيا التي تتخلل المعسكر الإعدادي، تضم إلى جانب "الأخضر" منتخبات سلوفينيا، كازاخستان، قيرغيزستان، البرتغال، الإمارات، ايسلندا، والمكسيك.

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