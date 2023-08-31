"تعليم محايل": الدراسة ‫عن بُعد عبر ‫منصة مدرستي.. غدًا الخميس

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محمد بن مسعود - الدمام - بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر أن تكون الدراسة ‫عن بُعد عبر ‫منصة مدرستي لجميع المدارس بـتعليم محايل عسير ليوم غد الخميس.

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