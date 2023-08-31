الاتفاق يتحرك للتعاقد مع الهولندي "جورجينيو فينالدوم"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 8:59 مساءً

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتفاق السعودي تواصل مع الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل انتقاله للعب في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو أن نادي الاتفاق فتح خط مفاوضات مع الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم ومازالت مستمرة بين الجانبين. وأشار الصحفي الإيطالي عبر حسابه الشخصي في منصة (إكس) إلى أن اللاعب بات خارج حسابات ناديه باريس سان جيرمان وإن إدارة النادي الفرنسي على استعداد لإعطاء الضوء الأخضر لإتمام إجراءات انتقاله للاتفاق. وأفاد فابريزيو رومانو بأن مدرب الاتفاق الإنجليزي " جيرارد" يريد ضم اللاعب لتعزيز صفوف فريقه بصفقات من العيار الثقيل. وانضم فينالدوم لصفوف باريس سان جيرمان قبل موسمين قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى نادي روما في الموسم الماضي.

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