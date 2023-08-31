شكرا لقرائتكم السعودية تعزز مكانتها الدبلوماسية بإقامة علاقات مع 6 دول جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة.

الدول الستة

وجاءت الدول الست التي وافق عليها الوزراء كالتالي: سانت فنسنت وجزر غرينادين، ودولة ساموا المستقلة، وجمهورية ناورو، وجمهورية كيريباتي، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، على مستوى سفير غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشاريع البروتوكولات اللازمة لذلك.

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تنوع العلاقات الدولية

وتسعى المملكة إلى تنوع العلاقات الدولية من أجل تعزيز سياستها الخارجية السعودية، فالمملكة لا تعمل فقط لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، بل تحاول أيضًا زيادة شركائها على الساحة العالمية.

تحقيق الإستراتيجية السعودية

ووفقًا لرؤية المملكة 2030، تخطط المملكة للتحول من دولة تعتمد على النفط إلى قوة اقتصادية في نفس المعسكر كما هو الحال مع الدول العالمية الرائدة، وهذا ما يفسر التعددية في العلاقات الدولية التي تنتهجها المملكة لدعم مصالحها وتحقيق إستراتيجيتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

شمولية العلاقات

باتت علاقات المملكة تتصف بالشمولية، وباتت هذه العلاقات محكومة بالمصالح المتبادلة والمنافع المشتركة، فالمملكة لديها مقومات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والموقع الجيوسياسي والديني والتاريخي يجعلها محورًا مؤثرًا في الاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، ومن هنا يمكن تعريفها في ظل النظام الدولي الجديد “كمركز للقوة”.

مكانة السعودية

وتتمتع السعودية بمكانة كبيرة بين دول المنطقة والعالم، فضلًا عن سيرها وفق دبلوماسية متوازنة، هدفها تحقق الأمن والاستقرار وإحلال السلام، بدليل طرحها للعديد من المبادرات الرامية لرأب الصدع بين الدول المتناحرة وأبناء البلد المتصارعين لإنهاء الحرب وحل النزاعات في إطار سلمي، باذلة جهودًا كبيرة للغاية لإغلاق ملفات الأزمات المختلفة عبر حلول ترضي جميع الأطراف، وتحقق المصالح العليا لشعوب المنطقة.