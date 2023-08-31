شكرا لقرائتكم صاعقة رعدية تضرب عمودًا كهربيًّا بالدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو سحابة ضخمة أنتجت صاعقة رعدية قوية ضربت عمودًا كهربيًّا بمحافظة الدرب بمنطقة جازان أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

وأظهر الفيديو حدوث شرارة سمع صوتها في المقطع لحظة تكون البرق واصطدام إحدى صاعقاته بالعمود الكهربي.

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سبب تراكم الشحنات

ويرجع سبب تراكم الشحنات على السحب الرعدية في عملية التقاء الهواء بأنواعه المختلفة البارد والساخن، ويحدث لهما عملية تفريغ، وذلك عن طريق تصادم لسحابتين كل منهما يحمل شحنات كهربية تختلف عن الأخرى.

ما هي السحب الرعدية؟

والسحب الرعدية نوع من أنواع السحب التي تتميز بطبيعة مختلفة وخطيرة جدًّا، وتعد هذه السحب ذات نمو ملحوظ بشكل رأسي، وأهم ما يميزها هي ظاهرة حدوث البرق الذي ينتج عن التفريغ الكهربائي، الذي يحدث في السحابة من الداخل.

الابتعاد عن أماكن تجمع الأمطار

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

حالة مطرية على 9 مناطق

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض وعفيف والدوادمي والقويعية والرين والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق وحريملاء ورماح ووادي الدواسر والسليل، ومناطق القصيم وحائل ونجران، وستتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.