شكرا لقرائتكم أيام ويبدأ الخريف في السعودية وتتلطف الأجواء تدريجيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن الجمعة القادمة ستوافق بداية شهر سبتمبر الميلادي –أيلول-، والمعروف عنه بداية موسم الخريف، حيث تتحسن الأجواء في السعودية تدريجيًّا، وتزداد فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية وأحيانًا تمتد إلى الوسطى والشمالية من المملكة.

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بداية سبتمبر

وقال الحصيني في منشور عبر منصة إكس: الحمد لله، الجمعة 16/ 2/ 1445هـ بداية شهر سبتمبر الميلادي –أيلول-.

وتابع: ماذا تعرف عنه، هو الشهر التاسع من السنة الميلادية، بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، أوله يعتبر بداية فصل الخريف أرصاديًّا في نصف الكرة الأرضية الشمالي واليوم السادس منه بداية فصل الخريف حسابيًّا عند العرب.

أجواء سبتمبر

واستطرد: الأجواء فيه تتلطف ليلًا تدريجيًّا، وحارة وسط النهار، متوقعًا زيادة فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية وأحيانًا تمتد إلى الوسطى والشمالية من السعودية.

ولفت إلى أن شهر سبتمبر يشهد بداية تحرك المنخفضات الجوية على بلدان شرق البحر المتوسط.

وأردف: يقول أهل الشام أيلول.. ذيله مبلول! كناية عن المطر، مشيرًا إلى أن الليل والنهار يتساوى 27 سبتمبر، وفيه بداية موسم الصفري، فيه غالبًا بداية العودة إلى المدارس في معظم الدول العربية.

وتوقع أن يشهد بداية شهر سبتمبر حالة ممطرة على أجزاء من جنوب وغرب السعودية، وبشكل أقل تمتد على أجزاء من الوسطى وتمتد إلى أجزاء من عُمان والإمارات واليمن.