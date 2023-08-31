شكرا لقرائتكم إنذار أحمر: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا باللون الأحمر على كل من جازان وعسير، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

عسير وجازان

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد جازان غدًا أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

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كما توقع أن تسهد منطقة عسير غدًا أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

أمطار رعدية حتى الأحد

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان.