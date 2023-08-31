شكرا لقرائتكم انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بمحل تجاري في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشر مرور المنطقة الشرقية حادث انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بمحل تجاري.

ولفتت المرور السعودي في منشور عبر منصة إكس، إلى أن الحادث الذي وقع في الشرقية نتج عنه أضرار مادية ولا إصابات، وتم استكمال الإجراءات اللازمة.

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تحذيرات من مخاطر السيول

على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

أمطار غزيرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة.