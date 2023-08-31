انت الان تتابع تكتيك ولياقة تجهز الهلال لموقعة الاتحاد.. و"المالكي" يعاود الركض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 9:18 مساءً

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ، مساء أمس الأربعاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الاتحاد"، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين . بدأ مران الأزرق في صالة الإعداد البدني، تلاها تدريبات لياقية، طبق المدير الفني "خيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب ، واختتم "خيسوس" الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب. من جانب آخر أدى "عبد الإله المالكي" مراناً لياقياً تنوع ما بين الجري وتدريبات متنوعة بالكرة.

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