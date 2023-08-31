انت الان تتابع فرق الإنقاذ بـ"مدني الرياض" تتمكن من تحرير شخص علقت يده في فرامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض من تحرير يد شخص علقت في فرامة، بواسطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

وتفصيلاً، نشر حساب الدفاع المدني السعودي على موقع إكس "تويتر سابقاً" صورة توضح عملية الإنقاذ وتحرير يد الشخص، مؤكداً أنه بصحة جيدة - ولله الحمد.

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