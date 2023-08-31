انت الان تتابع أولياء أمور: فاتنا تسجيل الطلاب في النقل المدرسي ونطالب بفتح النظام لإنهاء المعاناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - يعاني عدد من أولياء أمور الطالبات في جدة بسبب عدم تسجيل الطالبات في النقل المدرسي وسط مطالبتهم بفتح التقديم لتسجيل أبنائهم في النقل المدرسي؛ وذلك بعد أن فاتهم التسجيل بسبب عدم تمكُّن الكثير من الدخول على موقع التسجيل لتزامن وقته مع الإجازة الصيفية الماضية وانشغال الكثير منهم وعدم اطلاعهم على موعد التقديم.

حيث قال لـ"الخليج 365" المواطن صالح الحارثي من حي الأصالة بجدة إن التقديم في النقل المدرسي فاتهم ولم يعلموا عن موعده لفتح النظام حينها في الإجازة، ولم يتمكن أولياء الأمور من التسجيل في الموقع، ونرغب في نقل أبنائنا من قِبل النقل المدرسي، مبينًا أنهم يعانون معاناة كبيرة في النقل المدرسي.

ونوه بأن المعاناة ليست له بل الكثير من أولياء الأمور لديهم نفس مشكلته مع التسجيل في النقل الخارجي، مناشدًاالجهة المسؤولة عن النقل المدرسي فتح النظام مجددًا لتسجيل أولياء الأمور أبناءهم.