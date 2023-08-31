نقل مواطنة بالإخلاء الطبي من إسطنبول لاستكمال علاجها في المملكة‎

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 5:26 صباحاً

أعلنت القنصلية العامة للمملكة لدى تركيا، نقل مواطنة عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة؛ لاستكمال علاجها في المملكة. وأضافت أن رئيس قسم شؤون السعوديين رافق المواطنة المريضة إلى المطار؛ متمنيةً لها تمام الشفاء العاجل. وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين بالخارج، وانطلاقًا من المهام المنوطة بالقنصلية.

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