"المرور السري" يضبط 3 شاحنات مخالفة للأنظمة بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 5:33 صباحاً

أسفرت جهود فِرَق المرور السري بمنطقة الرياض، عن رصد عدد من الشاحنات المخالفة التي تؤثر على السلامة العامة أثناء سيرها على طرق المنطقة. ووثقت الإدارة العامة للمرور، جانبًا من جهود المرور السري في ضبط قائدي الشاحنات المخالفة؛ حيث جرى ضبط 3 شاحنات مخالفة لأنظمة المرور. وتَمَثلت المخالفات التي ارتكبها قائدو الشاحنات التي جرى توقيفها وضبطها، في عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالمسار الأيمن من الطريق، وتجاوز السرعة المحددة لهذه الشاحنات.

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