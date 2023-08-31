بالصور.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تستعرض مشاريعها السياحية بمركز الملك فهد الحضاري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 5:38 صباحاً

نظّمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ورشة عمل بعنوان "استعراض المشاريع السياحية"، بمشاركة وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق التنمية السياحي؛ وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية. وتَضمنت الورشة تقديم عروض عن الجهات المشاركة، وعرضًا عن مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومناقشة تسويق وترويج الفعاليات، والتعاون مع الحملات التسويقية والترويجية للوجهات السياحية بمدن الهيئة، وإبرازها كوجهة سياحية، لتشجيع السياحة والاستثمار، وتقديم الحلول والدعم للمستثمرين، ووضع آلية التعاون بين الهيئة ومنظومة السياحة السعودية. يأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة الملكية لتفعيل دورها، للإسهام في فتح العديد من المجالات الجديدة لتنويع الأنشطة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية.

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