انت الان تتابع الرؤية والرسالة والأهداف.. "الغرفة التجارية بتبوك" تكشف عن استراتيجيتها حتى 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 5:49 صباحاً

كشفت الغرفة التجارية بتبوك، عن استراتيجيتها 2023- 2026، وما تضمنته من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف أساسية، كما تم توضيح المراحل القادمة لاستكمال الاستراتيجية واعتمادها. وأوضح أمين عام الغرفة المهندس ناظر الحكمي خلال لقائه عددًا من الإعلاميين، أن من أهم مراحل الاستراتيجية، المرحلةُ الحالية؛ مرحلة إشراك المعنيين والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين في منظومة الأعمال والجهات الحكومية، وأخذ تطلعاتهم وتوصياتهم بعين الاعتبار؛ بما يحقق ويرسّخ التنمية المستدامة لاقتصاد منطقة تبوك وأعمالها واستثماراتها. وتناول الاجتماعُ خطة معرض تبوك للبناء، الذي سينعقد في مركز الأمير سلطان الحضاري من 3 إلى 6 سبتمبر 2023 برعاية كريمة من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وبرعاية تنظيمية من غرفة تبوك، وما يتضمنه المعرض من ورش عمل وفعاليات ولقاءات مصاحبة، وتدشين المركز الإعلامي ومركز الإحصاء والمعلومات للمعرض؛ بما يخدم منظومة البناء والمستثمرين وجميع المعنيين في المنطقة. وفي ختام الاجتماع أكد الحضور الكبير من جميع الجهات، أن الإعلاميين من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمجتمع الأعمال والتنمية في منطقة تبوك ومن أكبر الداعمين لحراكها التنموي والاقتصادي.

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