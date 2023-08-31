انت الان تتابع مانشيني يردّ على الاتهامات ويكشف تفاصيل تعاقده السريع مع المنتخب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 5:55 صباحاً

رد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقوة على الهجوم الذي تَعَرّض له في وسائل الإعلام الإيطالية التي اتهمته بالتهرب من تدريب منتخب بلاده. وفي منشور نشره على حسابه الرسمي في إنستغرام، أكد مانشيني أن المعلومات التي يروّجها الإعلام الإيطالي غير صحيحة ومضللة تمامًا. وشدد مانشيني على أن قراره بعدم استمراره مع المنتخب الإيطالي يعود إلى عدم توفر الظروف المناسبة للاستمرار، بالإضافة إلى عدم تحقيق العلاقات المطلوبة بينه وبين المسؤولين؛ وهذا ما يتطلبه عالم كرة القدم المحترفة. وأوضح مانشيني أنه تلقى أول اتصال من المسؤولين السعوديين في 18 أغسطس الجاري، بعد خمسة أيام فقط من استقالته من تدريب المنتخب الإيطالي؛ مشيرًا إلى أن التعاقد مع المنتخب السعودي تم بسرعة؛ حيث إنه في عالم الرياضة يتعين على الرياضيين في بعض الحالات اتخاذ قرارات سريعة في ظروف محدودة دون تأخير.

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