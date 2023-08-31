انت الان تتابع دراسة طبية حديثة في كندا.. الجرَّاحات النساء أفضل من الرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 5:57 صباحاً

أفادت دراسة طبية حديثة أجريت في كندا، بأن الجراحات النساء يُعتبرن أفضل من الجراحين الرجال؛ وذلك وفقًا لنتائج الدراسة التي شملت مليون مريض كندي. ووفقًا للمجلة الطبية الأمريكية؛ فإن المرضى الذين أجروا عمليات جراحية بأيدي نساء، يحظون بنتائج أفضل على المدى الطويل بعد الجراحة، مقارنةً بالمرضى الذين يتم إجراء العمليات عليهم من قِبَل الرجال. وتضمنت الدراسة متابعة المشاكل التي تحدث بعد الجراحة، مثل وفاة المريض، أو إعادة الدخول إلى المستشفى، أو حدوث مضاعفات طبية؛ بعضها مضاعفات كبيرة.. وأظهرت الدراسة أيضًا تحسنًا في نتائج المرضى الذين يتلقون العلاج من قِبَل الجراحات النساء على مدى 90 يومًا بعد الإجراء الجراحي. وعلى الرغم من عدم محاولة الدراسة تحديد الأسباب الدقيقة التي تؤدي إلى تحقيق الجراحات النساء نتائج أفضل على المدى الطويل؛ إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن النساء يحققن نتائج أفضل في سياقات طبية مختلفة، ويرجع ذلك إلى اختلافات في التواصل وأسلوب الممارسة والعلاقة بين المهني والمريض.

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة طبية حديثة في كندا.. الجرَّاحات النساء أفضل من الرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.