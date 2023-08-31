انت الان تتابع أحباب الله في أطهر البقاع.. "شؤون الحرمين": أطفالكم بأيدٍ أمينة لأوقات لن تنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 7:53 صباحاً

قالت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين: إن كثيرًا من زوار الحرمين الشريفين يتوافدون من شتى البلدان برفقة أطفالهم، راغبين في أن يستشعر الصغار الطمأنينة والسكينة؛ حيث ترسخ في أذهانهم الكعبة المشرفة ومشاهدة التضرع والخشوع في أطهر بقاع. وأكدت الهيئة لزوار وضيوف الحرمين: "أطفالكم بأيد أمينة، وسيحظون بأوقات ستبقى خالدة في ذكراهم بشكل إيجابي لن تنسى أبدًا، في أطهر بقعتين (المسجد الحرام والمسجد النبوي)". وأشارت إلى أن آلية الدخول للمكتبة تستلزم إحضار بطاقة الهوية الوطنية، أو الإقامة؛ لإصدار بطاقة الدخول، وتعطى لكل طفل يسجل بياناته كاملة لدى حضوره لأول مرة، وهي التي تسمح له بالدخول.. بعد ذلك يتم أخذ هويات أولياء أمور الأطفال السعوديين، وصورة من إقامة غير السعوديين، ويتم إبلاغ والدة الطفل بوقت الحضور.

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