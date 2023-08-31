السجن المؤبّد لـ"إيراني" و4 عراقيين قتلوا "أمريكيًّا" في بغداد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 1:21 مساءً

أصدرت محكمةُ الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم "الخميس"، حكمًا بالسجن المؤبّد على مواطن إيراني وأربعة مواطنين عراقيين بتهمة قتل المواطن الأمريكي "ستيفن ترويل"، الذي قُتل بالرصاص في أحد شوارع بغداد في نوفمبر 2022. ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي، أن المدانين الخمسة ذكروا أن نيتهم كانت اختطاف "ستيفن ترويل" وإطلاق سراحه مقابل فدية، وليس قتله. وفي 7 نوفمبر 2022، قُتل "ستيفن ترويل" بالرصاص أثناء قيادته سيارتَه مع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة.

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