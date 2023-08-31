انت الان تتابع إصدار 102 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يوليو 2023.. ونشاط المنتجات الغذائية يتصدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 102 ترخيص صناعي جديد خلال شهر يوليو 2023، توزعت على خمسة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ21 ترخيصًا، ثم نشاط صنع المعادن اللافلزية الأخرى بـ 16 ترخيصًا، ثم نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ14 ترخيصًا، وصنع منتجات المطاط واللدائن بـ9 تراخيص، والصناعات التحويلية الأخرى بـ8 تراخيص.

وبحسب ما أظهره التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة؛ فإن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو بلغ 659 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,032 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.479 تريليون ريال.

وقال التقرير إن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يوليو بلغ 1.2 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة %80.39، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 18.63%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.98% ، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.49%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 14.71%، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك بـ 9.80%.

وبيَّن أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي بلغت 64 مصنعًا؛ بحجم استثمارات يبلغ 1.6 مليارات ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ16 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بـإجمالي 15 مصنعًا، ومصانع المعادن المشكلة بـ8 مصانع، و4 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، والفلزات القاعدية لكل منهما.. في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 85.94%، تليها المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7.81%، ثم المصانع الأجنبية بـ 6.25%.