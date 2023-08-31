دون الكشف عن التفاصيل.. الاتفاق ينهي علاقته مع "داركو فلكوفسكي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 1:52 مساءً

أنهى نادي الاتفاق، اليوم الخميس، علاقتَه مع المقدوني "داركو فلكوفسكي" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول إنهاء الارتباط بين الطرفين. وقال النادي الشرقي عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "شكرًا لك على كل ما قدّمته مع فارس الدهناء داركو". وأبرم الاتفاقُ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، 4 صفقات؛ وهي: الأسكتلندي جاك هيندري، الفرنسي موسى ديمبيلي، الإنجليزي هندرسون، وحمدان الشمراني.

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