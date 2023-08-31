انت الان تتابع توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية.. ضمن منتدى العالم القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهد منتدى العالم القادم، الحدث الذي يجمع قادة وخبراء قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، ويُنظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 30 حتى 31 أغسطس، توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية تتمحور حول القطاع والتعاون ما بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتنميته.

وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات جوانب الاتحادات، والرعايات، والقيم المقترحة، والتعليم، حيث تم توقيعها كجزء من أنشطة الحدث العالمي الذي يختتم فعاليات أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "موسم الجيمرز: أرض الأبطال".

وتم بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ورؤساء وممثلي اتحادات الرياضات الإلكترونية في دول الخليج العربي، توقيع اتفاقية لتأسيس الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية، حيث سيعمل الاتحاد على دعم المواهب الخليجية ورعايتهم وتطويرهم من خلال بطولات سنوية يتم استضافتها في جميع الدول.

وإلى جانب الاتفاقية، تم توقيع مذكرات تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية واتحادات الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى مشاركة الخبرات، والتعاون في جوانب المناهج التعليمية، والرياضات الإلكترونية عبر استضافة البطولات وبثها.

وفي جانب القطاع الحكومي، تم توقيع مذكرة تفاهم جمعت الأولى وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بحضور الدكتور سعد الحربي، وكيل الوزارة للبرامج التعليمية، لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بنشر ثقافة الرياضات الإلكترونية بين أفراد المجتمع التعليمي، وبناء المهارات الرئيسية للطلبة والكوادر البشرية المتخصصة في المجال. كما تم توقيع اتفاقية لتجارب السياح الدوليين وبرامج الولاء بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والهيئة السعودية للسياحة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين لتحسين تجربة السياح والترويج لموسم الجيمرز.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، بحضور عميد الكلية الدكتور زيغر ديجريف. ومذكرتي تفاهم لبنك التنمية الاجتماعية مع Vanguard و sandsoft.