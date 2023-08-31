اهتمام سعودي بالتعاقد مع الفرنسي"بول بوغبا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 2:34 مساءً

كشف موقع "Juventus-fr"، عن وجود محاولات سعودية مستمرة للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال الموسم الجاري. وأفاد الموقع بأن مستقبل بوغبا مع يوفنتوس غير مؤكد، كما أن السعودية ستظل مصممة على ضمه، وبالتالي يمكن لأي نادٍ في البطولة السعودية تقديم عرض أخير لإقناع القادة الإيطاليين بالتخلي عن اللاعب . وأوضح الموقع أن ملف بوغبا قد يعود للطاولة مرة أخرى، فلا تزال السعودية مهتمة ببول بوغبا، فمن المحتمل أن تستمر مفاوضات سوق الانتقالات العربية، حتى مع إغلاق سوق الانتقالات الأوروبي في الساعات المقبلة، فإن العرض المثير الذي ستقدمه السعودية يمكن أن يغير كل شيء. وأفادت تقارير صحفية سابقة أن ناديي الاتحاد والأهلى قد أبديا اهتمامهما بضم اللاعب الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. يلعب بول بوغبا البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي يوفنتوس الإيطالي منذ 2022، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2013 .

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