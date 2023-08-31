إقامة ندوة حول انضمام المملكة لاتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع بالتعاون مع "الأونسيترال"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أغسطس 2023, 2:45 مساءً

عقد المركزُ الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال"؛ ندوةً عن بعد بعنوان "آثار انضمام المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع - CISG"، بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان بنت هبَّاس المطيري. وركّزت الندوة على توضيح أثر انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية بصفة عامة، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "CISG" على وجه التحديد، ونطاق عمل وأهداف الاتفاقية، إضافة إلى التطرق إلى حقوق أطراف التعاقد في استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية وبعض أحكامها. وتناولت الندوة التي حضرها نحو 200 مشارك من المحامين ومن منسوبي الإدارات القانونية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والممثلين عن لجان الغرف التجارية ذات الصلة، وعدد من المختصين والمهتمين بالقانون الدولي للمعاهدات، وآليات إبرام الاتفاقيات، ومراحل التفاوض، والتوقيع، والتصديق، والانضمام، إلى جانب توضيح أثر هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية على بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في المملكة، مع التطرق لأحكام نظام المعاملات المدنية السعودي ومدى ارتباط أحكامه مع الاتفاقية. يشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية رفع في وقت سابق اقتراح انضمام المملكة للاتفاقية؛ إذ يدرس المركزُ انضمامَ المملكة لعددٍ من الاتفاقيات الدولية الأخرى، في إطار تعاونه مع "الأونسيترال" والعديد من المنظمات الدولية.

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